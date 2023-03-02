В Крыму на территории военной части упали два беспилотника

На территории военной части в Крыму упали две беспилотника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в МВД.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 1 марта силы противовоздушной обороны России предотвратили попытку ВСУ провести массированную атаку беспилотников на Крымский полуостров.

По данным Министерства обороны РФ, шесть украинских ударных беспилотных летательных аппарата были сбиты средствами ПВО. Еще четыре БПЛА выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

«Два беспилотника неустановленной модели упали на территории воинской части в Сакском районе, – пишет РБК. – Один из беспилотников взорвался, в результате в служебных постройках повреждены стекла».

«Известия», ссылаясь на источник, знакомые с ситуацией, уточняют: беспилотники, атаковавшие Крым, взлетели с нескольких площадок в Одесской области. Для нанесения ударов использовались коммерческие модели, которые дооснастили самодельными боевыми частями.

Летели БПЛА в автономном режиме, по заранее заложенным координатам. Основной удар оказался направлен на аэродром в городе Саки. Часть беспилотников попыталась подойти к объектам критической инфраструктуры полуострова, но была уничтожена.

Саки, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»