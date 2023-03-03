Прокуратура выявила нарушения в Горавтотрансе Симферополя

Делом о возгорании автобуса в Симферополе занялся прокуратура.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел 30 января примерно в 6 утра в районе кинотеатра «Звезда». Автобус двигался по маршруту №30. В момент возгорания пассажиров в салоне не было.

Разбираясь в инциденте, прокуратура проверила перевозчика и выявила нарушения в оформлении путевых листов, проведении предрейсового медосмотра водителей и организации их стажировок. Так же обнаружено, что в компании не проводили надлежащий анализ ДТП, а автобусы не в полной мере оснащены системами видеоконтроля.

Директору «Горавтотранса» вынесено представление об устранении нарушениях, а за несоблюдение условий, предусмотренных лицензией, возбуждено дело об административном правонарушении.

Симферополь, Лиана Макоба

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