Украинских лётчиков свозят на военную базу в США

На военную базу в США прибыли первые два украинских пилота, чтобы американские инструкторы смогли оценить их навыки. Цель – понять, смогут ли летчики из Украины начать обучение управлению штурмовыми самолетами, в том числе истребителями F-16.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух конгрессменов и высокопоставленного американского чиновника.

Украинцы будут тренироваться на симуляторах. До конца месяца на американскую военную базу в Тусоне прибудут еще до 10 украинских пилотов.

По словам чиновников, поставлены две задачи: «улучшить навыки украинских пилотов и оценить, сколько времени может потребовать возможная программа подготовки».

Также источники NBC добавили, что это не учебная программа, украинцы не будут управлять ни одним самолетом во время нахождения на военной базе.

Напомним, ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, посвященных военной помощи Украине во вторник, 28 февраля, заявил, что Соединенные Штаты не видят смысла начинать обучение украинских военных летчиков на истребителях F-16, так как Киев может никогда их не получить.

Симферополь, Валентин Карамазов

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