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Воскресенье, 5 марта 2023, 17:55 мск

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ВСУ доложили о «кардинальном» изменении в тактике ракетных атак ВС РФ

Фото: скрин видео ТК «Украина»

Ракетные атаки ВС РФ по Украине в ближайшее время точно будут, в том числе из подводного положения. Кроме того, на боевом дежурстве в Чёрном море уже находятся российские «ракетоносители».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила спикер Объединённого командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

Однако, утверждает она, с этого момента удары будут уже не массированными, а «точечными».

«Россияне уже поняли, что массированные атаки – это не тот результат, которого они ожидают. Это большие затраты и малая отдача. Поэтому, скорее всего, они будут использовать точечные атаки – так, как это было по Кременчугскому району недавно», – рассуждает Гуменюк.

Напомним, в пятницу Гуменюк пугала украинцев масштабной ракетной атакой.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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