Военная логистика ВСУ в Бахмуте (Артёмовск) сохраняется, а сам город якобы «держится».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый.

По его словам, в удержании Бахмута участвуют не только ВСУ, но и пограничники с Национальной гвардией.

«Туда есть возможность доставлять боеприпасы, провиант, забирать раненых. Я понимаю важность вопроса, но ни одна армия в мире не объявляет о своих тактических действиях», – подчеркнул Череватый, отвечая на вопрос о дальнейших действиях украинских сил.

По его словам, ВСУ обеспечивают возможность, чтобы «с помощью разных способов доставлять все необходимое». Он добавил, что «российские войска пытаются бить по мостам, чтобы нарушить поставки».

Напомним, украинский политолог Руслан Бортник сказал, что руководство в Киеве, не желая оставлять Бахмут (Артёмовск), несмотря на огромные потери, превращает этот город в очередной трагический символ, подобный донецкому аэропорту и мариупольской «Азовстали».

Симферополь, Валентин Карамазов

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