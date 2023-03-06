Украина грозит Крыму очередной блокадой

Украина намерена устроить Крыму очередную блокаду. Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник в эфире одного из западноукраинских телеканалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Черняк сообщил , что в качестве одного из вариантов захвата полуострова рассматривается истощение боевой группировки и всего населения региона. Блокаду предлагается установить, разрушив Крымский мост, правда для этого потребуется авиация и дальнобойные ракеты. Черняк предлагает нанести массированный удар американскими F-16.

Напомним, 28 февраля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Соединенные Штаты не видят смысла начинать обучение украинских военных летчиков на истребителях F-16, так как Киев может никогда их не получить.

В целом представители администрации Байдена в последнее время стараются не поднимать вопрос о поддержке планов Киева по захвату Крыма. Издание The Hill предполагает, что правительство США заинтересовано сохранить Крым в составе России и таким образом сделать возможными мирные переговоры.

Издание считает, что Вашингтон не желает поддерживать крымские амбиции Киева, возможно, потому что пока не собираются увеличивать поставки Украине тяжелого вооружения.

Киев, Платон Ефимчук

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