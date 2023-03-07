Сезон 2023 года прогнозируется в Крыму одним из самых сложных за последние 30 лет

Туристический сезон 2023 года может стать для Крыма одним из самых сложных за последние 30 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на экспертов.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году в Крыму отдохнули 6 миллионов 534 тысячи туристов, что на треть меньше, чем годом ранее. В текущем году эксперты тоже прогнозируют существенное снижение.

Причины: политическая обстановка и проблемы логистики. В таких условиях многие туристы не готовы заранее оплачивать отдых, даже частично.

Акции по раннему бронированию по привлекательным ценам, которые традиционно проводят отели и санатории зимой, в этом году не дали результата.

«Они не достигают тех целей, которые поставлены инициаторами этих акций, и не достигли результатов предыдущих годов – это факт», – заявил президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов.

По словам председателя Крымской гостиничной ассоциации Сергея Маковея, случаи раннего бронирования в этом году единичны. То есть отельеры не могут рассчитывать на те средства, которые в предыдущие годы получали в качестве предоплаты. «Это чревато тем, что у отельеров нет средств на расконсервацию гостиниц, – отметил Маковей. – Ни о какой модернизации, естественно, речи быть не может».

Глава отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) в Крыму и Севастополе Борис Зелинский заявил, что выручка туроператоров снизилась примерно на 80%.

В итоге ряд отельеров уже приняли решение в этом году не открываться. Говорить о массовой тенденции пока рано: 90% туристических объектов в Крыму – сезонные. И сейчас их владельцы отслеживают ситуацию, чтобы принять решение накануне старта сезона. Более четкой картина станет в конце апреля. Предполагается, что больше всего неоткрывшихся отелей будет среди тех, что находятся в аренде.

Между тем, в Российском союзе туриндустрии фиксируют отток специалистов из гостиничной сферы Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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