Сообщается об использовании Украиной высокоточных бомб с дальностью 70 км

Украина уже использует американские высокоточные бомбы JDAM-ER.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет The War Zone со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера.

По информации Хекера, передача боеприпасов состоялась в последние 3 недели.

При этом Хекер заявил, что JDAM-ER на Украину передали в ограниченном количестве, чтобы можно было нанести «пока несколько пробных ударов».

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон предоставит Украине дальнобойные бомбы JDAM-ER производства компании Boeing с GSP-наведением, которые способны поражать цели на расстоянии до 45 миль (более 72 км).

Недавно ВСУ обратились к Западу с просьбой спасти их от российских планирующих авиабомб УПАБ-1500.

Симферополь, Валентин Карамазов

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