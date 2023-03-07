В Киеве назвали нападение на российский самолёт в Мачулищах «антитеррористическим актом»

Теракты и диверсии осуществляет Белоруссия против Украины, а нападение на российский самолёт-разведчик – это «антитеррористический акт местных партизан».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким комментарием выступил советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк, комментируя слова президента Белоруссии, обвинившего Киев в терактах и диверсиях и назвавшего Зеленского «гнидой».

«Необходимо определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Белоруссии запускают ракеты по украинским городам. Диверсии – это когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолёту-разведчику А-50 – антитеррористический акт, осуществлённый, кстати местными партизанами», – цинично высказался Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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