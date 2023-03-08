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Среда, 8 марта 2023, 15:31 мск

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Германия в марте поставит Украине 21 Леопард

Украина в марте получит от Берлина 21 танк Leopard 2: 18 – из Германии и 3 – транзитом из Португалии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Напомним, ещё в середине февраля Писториус докладывал перед началом заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, что состояние танков Leopard 2, обещанных Киеву, «не вызывает восторга».

В свою очередь, глава польского минобороны Мариуш Блащак на брифинге по итогам совещания с коллегами из стран НАТО, заверял, что танки Leopard поставят на Украину в марте нынешнего года.

«В марте эти танки попадут на Украину. Уже в середине марта эта помощь будет предоставлена. Украинские солдаты уже проходят обучение в Польше», – говорил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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