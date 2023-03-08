США «приняли к сведению» решение Зеленского «оборонять Бахмут до конца»

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак провёл разговор по телефону с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в публикации Ермака в соцсети.

«Обсудили ситуацию в Бахмуте и решение продолжать его оборону, а также оборонную и финансовую поддержку Украины», – сообщил чиновник.

По его словам, Салливан «принял к сведению» информацию о том, что украинское руководство отказалось выводить войска из взятого вагнеровцами в клещи города.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил высшим военачальникам из США, Великобритании и Польши о ситуации в Артемовске (Бахмуте) и попросил дальнобойное вооружение и боеприпасы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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