В США приятно шокированы тем, как Москва позволяет беспрепятственно снабжать Украину оружием

Запад обескуражен, но вместе с тем – приятно удивлён инертной реакцией Москвы на масштабный завоз всевозможных видов натовского оружия на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинским телезрителям рассказал сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап.

По его словам, ещё год назад в США и Европе боялись даже заикаться о поставках чего-нибудь, «серьёзнее Джавелинов».

«До начала войны никто не ожидал, что США с союзниками поставили бы оружие в таком количестве и качестве. Тогда, в январе 2022 года речь шла о противотанковых ракетах. По отношению к «Хаймарсам» или «Абрамсам» – это детские игрушки... В то время даже самые ярые сторонники поставок оружия даже не мечтали о «Хаймарсах» и «Абрамсах». События развивались непредсказуемо для всех», – отметил Чарап.

«Я лично не ожидал, чтобы такого уровня помощь была возможна без особой реакции на это со стороны России. Вспомните, в 2015 году, при администрации Обамы, как все опасались эскалации, если США поставят «Джавелины», – иронизизирует Чарап, которого цитирует «ПолитНавигатор».

Между тем, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков уверен, что от массовых поставок западного оружия Киеву – плохо не России, а Украине.

«Продолжаются поставки вооружений, расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», – сказал Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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