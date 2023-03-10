Квартиру Зеленского в Крыму обещают отдать нуждающимся

Крымскую квартиру президента Украины передадут нуждающейся семье. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов. Правда, вопрос, похоже, пока не решен.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Елена Зеленская приобрела 130-метровый пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца). После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

До июля 2021 года Зеленские исправно оплачивали коммунальные счета за свою крымскую недвижимость, но потом перестали.

Вопрос об это квартире неоднократно поднимался в ходе обсуждения возможности национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Эта работа началась в конце октября, и на сегодняшний день национализировано уже более 500 объектов. Квартиры Зеленских в этом списке нет.

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую, – цитирует главу РК РИА «Новости». – Это не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас – это победить их».

Аксенов пообещал, что квартиру отдадут либо малообеспеченной, либо многодетной семье, но в подробности вдаваться не стал.

Ялта, Олег Яковенко

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