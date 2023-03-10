В Крыму готовят новую волну национализации

В Крыму готовят новый список на национализацию имущества недружественных граждан и компаний. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», в Крыму уже национализировали около 500 объектов, принадлежавших гражданам и организациям Украины, а также других недружественных стран. Речь, в первую очередь, идет о недвижимости, туристической и спортивной инфраструктуре, производственных предприятиях.

Сейчас готовится новый перечень, в котором, по словам Аксенова, будет еще около полутысячи объектов.

«Идет тщательная проверка, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле, – цитирует главу РК РИА «Новости». – И я найду способ, если не получается это сделать «в лоб», сделать так, чтобы они работали все в другом государстве, пусть едут туда, где им нравится. Поэтому мы этот процесс завершим, в течение двух недель у нас списки актуализируются. В конце марта у нас будет еще дополнительный список по национализации объявлен».

Симферополь, Олег Яковенко

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