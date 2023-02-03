В Крыму национализировали около 500 объектов, принадлежавших «недружественным собственникам»

В Крыму национализировали около 500 объектов, принадлежавших гражданам и организациям Украины, а также других недружественных России государств. За соответствующее постановление сегодня единогласно проголосовали депутаты Госсовета РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет, в первую очередь, идет о недвижимости, туристической и спортивной инфраструктуре. Есть в списке и производственные предприятия.

Так, в собственность республики перешли Альминский завод строительных материалов Сергея Таруты; Камыш-Бурунский железорудный комбинат (последний известный собственник донецкий бизнесмен Александр Тисленко); Керченский рыбоконсервный завод «Пролив», принадлежавший оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.

Киевский футбольный клуб «Динамо» лишился недвижимости в Феодосии, Центральный горнообогатительный комбинат остался без пансионата «Горняк» в Николаевке. В Ялте национализированы пансионат «Прибрежный» и кинотеатр «Сатурн IMAX», до сих входивший в активы Арсения Яценюка.

У 12 украинских банков обнаружилось внушительное количество недвижимости – как нежилой (от сараев до производственных помещений и земли), так и жилой (дома, квартиры, гостиницы). Теперь у них всего этого нет.

А ООО «Эссокс Београд-Стари Град» оказалось собственником чуть ли не целой элитной многоэтажки в Приморском парке Ялты. Любопытно, что в течение последних 2 недель популярные порталы объявлений буквально завалили извещениями о продаже апартаментов в этом доме: самые простенькие – около 30 «квадратов» предлагают по цене от 10 млн рублей.

Однако теперь часть, принадлежавшая ООО, стала собственностью Крыма, и правительство республики собирается само продавать элитную недвижимость.

«Все средства от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов будут направлены на оснащение участников специальной военной операции», – обещает глава РК Сергей Аксенов.

Кстати, ливадийской квартиры семьи президента Украины Владимира Зеленского в утвержденном сегодня списке национализируемого имущества не обнаружилось.

Симферополь, Олег Яковенко

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