Глава Крыма оценил риски для водоснабжения полуострова

В Крыму нет угрозы нехватки воды. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», осенью и зимой осадков на полуострове зафиксировано меньше средней многолетней нормы, поэтому сейчас в метровом слое почвы влаги очень мало. При этом, согласно прогнозам, продуктивных осадков не ожидается. Специалисты опасаются, что это может отразиться на урожае.

Однако, по словам Аксенова, рисков по обеспечению водой полуострова нет. В водохранилищах Крым накоплено около 170 млн кубических метров воды, с учетом работы Северо-Крымского канала проблем не будет, пообещал глава РК.

И добавил, что необходимость в опреснении воды и ее добыче под Азовским морем, которые обсуждались с 2020 года, как и строительство дополнительного водохранилища в Симферополе, потеряли актуальность.

«Объема вод достаточно, баланс воды восстановлен, подземных вод в том числе, поэтому в Крыму сегодня, с точки зрения обеспечения водой, можно спать спокойно», – заявил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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