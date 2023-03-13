«Поглядите, ноги наши босы» – в Киеве умоляют Запад поставить для ВСУ всё, что есть

Вооружённым силам Украины, чтобы «бить врага по голове», срочно необходимо всё – от ракет до обуви. На данный момент ощущается острый дефицит снаряжения и техники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.

По его словам, у солдат достаточно много «упрямства», но его необходимо побыстрее чем-то подкрепить.

«Нам нужна и артиллерия, и боеприпасы в огромном количестве. Нужна и авиация, без которой будет сложно захватить господство в воздухе и обеспечить прикрытие наступающих частей. Сейчас мы голые, босые и упрямые. Нам бы что-то надеть, обуть, взять в руки более мощную дубину, чтобы дать кому-то по голове. Поэтому надеемся на поддержку наших западных партнёров», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Отметим, что Запад уже оказал Киеву военной помощи на сумму около двухсот миллиардов долларов, а Украина вышла на третье место в мире по импорту оружия.

Симферополь, Валентин Карамазов

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