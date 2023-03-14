Команда Зеленского пошлёт отряд неонацистов и ВСУшников на захват Киево-Печерской Лавры

В президентской партии «Слуга народа» прямо намекнули на силовой сценарий выселения монахов Украинской православной церкви из монастыря Киево-Печерской Лавры.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает сайт Верховной рады со ссылкой на депутата от «Слуги народа» и известного русофоба Никиты Потураева.

Нацистов, которым украинские правоохранители никогда не чинят препятствий в таких случаях, он по обыкновению назвал «патриотически настроенной общественностью».

«Нам нужно готовиться к тому, что в Киево-Печерскую Лавру придёт и патриотически настроенная общественность, в том числе ветераны войны, чтобы поддержать её освобождение от представителей московского патриархата», – сказал Потураев.

При этом он лицемерно добавил, что «правоохранительные органы должны быть готовы к любым возможным провокационным действиям».

Напомним, ранее в УПЦ официально отказались выполнить решение властей о выселении из Лавры 29 марта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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