Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять требование киевского режима и покинуть монастырь

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел в понедельник, 13 марта, заявил, что монахи не покинут обитель, несмотря на требование министерства культуры Украины, – сообщают СМИ.

В видеообращении, размещенном на YouTube-канале Лавры митрополит Павел говорит: «Мы не намерены выселяться и не будем, так как сейчас есть законы, которые на стороне человека. Нам угрожают, что с нами расправятся, но это не 17-й год! Сегодня есть мировое сообщество, есть какая-то культура. Мы не коллаборанты, мы граждане своей страны, мы люди, которые тут живут с 1988 года, у многих нет другого места, кроме этого».

В свою очередь, председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент заявил: «Уже традиционно действия представителей минкульта в Киево-Печерской Лавре совершаются с игнорированием всех юридических требований. На этот раз свидетелями этих действий стали десятки верующих людей, молившихся возле святых мощей в пещерах и в Лаврских храмах. Они были крайне возмущены всем происходящим и открыто высказали свое недовольство таким поведением чиновников, не потрудившихся даже объясниться, по какому праву они совершают свои внезапные проверки, заранее не предупреждая об этом монашествующих».

Напомним, что на прошлой неделе и.о. гендиректора музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» (подчиняется минкульту Украины, – прим.ред.), заявил, что монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ должны покинуть монастырь до 29 марта в связи с расторжением договора аренды.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»