российское информационное агентство 18+

Агропромышленный форум АгроКомплекс

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 марта 2023, 17:49 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украинская Ставка сегодня единогласно приняла решение «удерживать Бахмут»

Фото: «Яндекс.Карты»

Ставка верховного главнокомандующего Украины, которым является президент Зеленский, единогласно приняла решение на сегодняшнем заседании – «Обеспечить дальнейшее удержание и защиту Бахмута (Артёмовск)».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сбор военачальников проходил с участием Зеленского.

Также на заседании было «проанализировано обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений сил обороны на передовой».

Напомним, ранее командование ВСУ обвинило Столтенберга в «непонимании ситуации, сложившейся вокруг Артемовска (Бахмута)». Комментируя высказывание генсека НАТО о том, что Украина может потерять Бахмут в ближайшие дни, спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал: «Они к этому подходят чисто прагматично, с сухими расчетами, иногда не понимая, что украинцы за год войны наработали намного большую стойкость, нестандартность действий и мощность тактических решений».

Между тем, западные СМИ пишут, что из Бахмута не осталось относительно безопасных выездов, и это сигнализирует о скором, почти неизбежном окружении города.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,