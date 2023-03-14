Президент России примет участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Крымской весны

Президент России Владимир Путин не придет в Крым на празднование очередной годовщины возвращения Крыма в состав РФ, но примет участие в посвященных этому мероприятиях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялись референдумы, в ходе которых за вхождение в состав России в качестве субъекта федерации проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.

18 марта 2014 года, через 2 дня после общекрымского референдума, президент РФ Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, премьер-министр республики Сергей Аксенов и мэр Севастополя Алексей Чалый подписали договор о вхождении полуострова в состав России.

Накануне очередной годовщины этих событий в СМИ появились сообщения, что Владимир Путин может приехать в Крым. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это опроверг, сообщив, 17 марта Владимир Путин по видеоконференцсвязи проведет «субстантивное совещание», приуроченное к годовщине вхождения Крыма в состав России.

«И в сам день годовщины будут еще некоторые мероприятия у президента, которые ознаменуют, – добавил Песков. – Тоже по видеоконференции».

Симферополь, Олег Яковенко

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