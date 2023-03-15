В минтуризме Крыма признал, что интерес к полуострову существенно снизился

В министерстве курортов и туризма Крыма признал, что интерес к полуострову существенно снизился.

Как уже сообщал «Новый День», туристический сезон 2023 года может стать для Крыма одним из самых сложных за последние 30 лет: акции по раннему бронированию по привлекательным ценам, которые традиционно проводят отели и санатории зимой, в этом году не дали результата.

Это подтверждают в минтуризма:

«Уровень бронирования на лето пока не очень высокий, что связано также с тем, что туристы стали бронировать отдых ближе к дате отпуска, сокращая так называемое «плечо бронирования» до 10-14 дней до даты заезда, но средства размещения для того, чтобы обеспечить себе ранее бронирование, делают сейчас очень выгодные предложения, – заявил министр Вадим Волченко. И добавил: «Бронировать летний отдых в Крыму сейчас выгоднее, чем в прошлом году, и доступнее по сравнению с другими регионами».

Симферополь, Лиана Макоба

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