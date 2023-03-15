Минобороны Украины заявляет о создании «корабельной коалиции» с НАТО – вслед за танковой

Партнёры Киева помогли Украине с созданием «корабельной коалиции».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя заключённое соглашение с голландцами.

«Теперь уже есть тренд на создание определенных коалиций в интересах Украины. Была танковая инициатива, ставшая танковой коалицией, прежде была артиллерийская инициатива, которая стала артиллерийской коалицией», – хвастался он.

По словам Резникова, сейчас образуется «корабельная коалиция», так как Нидерланды заявили о передаче Украине минных тральщиков.

Тральщик – корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проводка кораблей через минные заграждения. Их Украина должна получить в 2025 году, а во второй половине 2023 года Нидерланды начнут подготовку украинских военнослужащих для использования этих кораблей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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