«Ждём ударов по «центрам принятия решений» – ВСУ поверили предупреждениям Конашенкова

После долгих ударов по украинской инфраструктуре ВС РФ теперь сосредоточатся на ракетных атаках по объектам официальных органов Незалежной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

«Приоритетными целями будущих ракетных атак РФ являются правительственные здания... Могут всё что угодно обстреливать. У них приоритетные цели – правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, «центры принятия решений», – приводит слова Игната «ПолитНавигатор».

Ранее он заявил, что ПВО Украины в состоянии сбивать пять типов российских ракет, однако бессильна против семи видов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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