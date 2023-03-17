Очень жалко погибших, но будем держать Бахмут до последнего – Кулеба

Киеву «эмоционально очень сложно из-за потерь», которые понесёт Украина, продолжая удерживать Бахмут (Артёмовск).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, несмотря на большие потери, «Украина должна защищать Бахмут», так как «после него могли бы быть разрушены другие города».

«Итак, чтобы там, в Донбассе, спасти жизнь… мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем», – добавил Кулеба.

Ранее он заявлял, что никакие потери ВСУ в живой силе не заставят Украину сдать Артёмовск и уверял, что город не сдадут.

«Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита приносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», – сказал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

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