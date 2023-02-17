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Пятница, 17 февраля 2023, 18:04 мск

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Кулеба обещает положить всю украинскую армию под Бахмутом

Кулеба. Фото: МИД Украины

Никакие потери ВСУ в живой силе не заставят Украину сдать Бахмут (Артёмовск).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете WAZ.

По его словам, нет смысла оставлять Бахмут, так как следующий за ним город точно так же придётся оборонять всеми силами.

«Бахмут удержат. Тот, кто жалуется, что защита приносит слишком много жертв, не должен забывать: если мы отступим, другой город станет новым Бахмутом. Вот почему наши солдаты сражаются за каждый квадратный сантиметр земли», – сказал Кулеба.

Отметим, что поданным российских военкоров, ВСУ ежедневно перебрасывают под Бахмут до тысячи новых солдат взамен убитых и раненых.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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