Русские сворачивают поиски БПЛА и собираются ударить по Украине – ВСУ

Россия якобы «сворачивает» поиски упавшего американского беспилотника. Сейчас возможны точечные ракетные удары ВС РФ по украинской территории. В Чёрном море находятся два российских надводных ракетоносителя, общий залп которых способен запустить 16 «Калибров».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Объединённого командованя «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.

Всего, по её словам, на боевое дежурство Россия вывела накануне 9 своих кораблей.

«В Черном море они держат в безопасном для себя районе, высчитывая более 100 морских миль, чтобы не быть пораженными нашим оружием. Также наблюдается сворачивание операции поисковой, где произошел воздушный инцидент, они там кое-что выискивали», – утверждает Гуменюк.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»