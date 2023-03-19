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Понедельник, 20 марта 2023, 00:27 мск

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В Польше испугались слов своего дипломата, объявившего войну России

Президент Польши Анджей Дуда Фото: com/prezydentpl

Посольство Польши во Франции опровергло заявление своего посла Яна Эмерика Росцишевского по поводу вступления Польши в войну с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», опровержение прозвучало сразу после разразившегося скандала.

Теперь поляки утверждают, что «СМИ не так интерпретировали» слова посла и «вырвали их из контекста».

«Тщательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было никакого объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины – возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу», – говорится в сообщении польского посольства во Франции.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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