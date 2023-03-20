В Крыму активно занялись импортозамещением оливы и киви

Одной из самых перспективных культур для импортозамещения в Крыму является оливка. Об этом заявил замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада (НБС) Андрей Паштецкий.

Как уже сообщал «Новый День», в течение последних двух лет крымские ученые пытаются вывести перспективные сорта оливы.

По словам Паштецкого, сейчас поставлена задача существенно расширить ареал произрастания оливковых деревьев на полуострове, чтобы можно было наладить производство оливкового масла в промышленных масштабах.

Выведенные на полуострове сорта уже можно выращивать на всем южнобережье. Селекционеры пытаются вывести более морозоустойчивые образцы, чтобы занять этой культурой как можно больше территорий.

Работают крымские ученые и над другой «экзотикой». «Уже зарегистрированы научные патенты на 70 новых сортов, в том числе и плодовых видов растений, – сообщил Паштецкий. – В коллекции нашего сада больше 20 тысяч сортов растений, которые уже адаптированы к нынешним природно-климатическим условиям, есть и эффективные технологии выращивания».

Например, киви прекрасно растет в окрестностях Джанкоя. А орехоплодные культуры распространяются по всему Крыму. Начали выращивать на полуострове и хурму.

Не забывают и винограде: совместно с Институтом виноградарства и виноделия «Магарач» получено уже более 50 тысяч саженцев, устойчивых к вирусам, так что крымские виноградари могут рассчитывать на хороший отечественный материал.

Симферополь, Лиана Макоба

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