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Понедельник, 20 марта 2023, 17:41 мск

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Будапешт заявляет о попытках втянуть Венгрию «в войну на Украине»

Фото: pixabay.com

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уверен, что его страну пытаются втянуть в войну на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в интервью журналистам.

«Нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своём, потому что воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны», – сказал он.

По словам Сийярто, Венгрия не изменит свою позицию и не будет поставлять оружие Украине.

Напомним, ранее в офисе Зеленского обозвали «адвокатом дьявола» главу МИД Венгрии

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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