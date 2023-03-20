Будапешт заявляет о попытках втянуть Венгрию «в войну на Украине»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уверен, что его страну пытаются втянуть в войну на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал в интервью журналистам.

«Нас хотят втянуть в войну в соседней стране, но мы стоим на своём, потому что воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны», – сказал он.

По словам Сийярто, Венгрия не изменит свою позицию и не будет поставлять оружие Украине.

Напомним, ранее в офисе Зеленского обозвали «адвокатом дьявола» главу МИД Венгрии

Симферополь, Валентин Карамазов

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