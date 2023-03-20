Авдеевка становится вторым Бахмутом – ВСУ

ВС РФ пытаются окружить Авдеевку – в скором времени ситуация в ней может стать такой же, как в Бахмуте (Артёмовск).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра «Сил обороны Таврического направления» Алексей Дмитрашковский.

«Враг сейчас постоянно пытается окружить Авдеевку. Я согласен с коллегами из Британии, что Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом – это так и есть. Однако хочу сказать, что не все так хорошо в российских подразделениях, которые атакуют на этом направлении», – уверяет Дмитрашковский.

Напомним, ранее ВСУ разместили мобильный крематорий под Бахмутом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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