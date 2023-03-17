«Свозят тела на грузовиках»: ВСУ разместили мобильный крематорий под Бахмутом

Украинские военные наладили работу передвижного крематория в селе Миньковка северо-западнее Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«Автомобильный комплекс расположен в лесистой местности на удалении от основных дорог. Подвоз тел идет как на тяжелом грузовом транспорте, так и на пикапах», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее украинский офицер, комбат 46 бригады по кличке «Купол» сообщил в интервью газете The Washington Post о больших потерях ВСУ на поле боя, а также критически оценил состояние украинских сил обороны. После таких высказываний военнослужащего понизили в должности, в ответ комбат написал рапорт об увольнении.

Луганск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»