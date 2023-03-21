Украина атаковала дронами Джанкой

Украина атаковала Джанкой, есть разрушения и пострадавшие.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», атака началась поздно вечером 20 марта. После 22:00 в соцсетях начали появляться сообщения о взрывах.

«В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия сейчас оцениваются, будут приняты решения о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте, координирую работу всех ведомств», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой – возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше», – добавил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, уточнив, что обломки БПЛА обнаружены на двух улицах.

По официальным данным пострадал один человек: 33-летнего мужчину доставили в больницу с осколочным ранением, сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Все беспилотники целили в гражданские объекты, – заявил помощник главы РК Олег Крючков. – Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель – хотели отомстить крымчанам за их выбор.

Особый цинизм – пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых ПВО беспилотников интернет мемы».

Сообщения ГУР МО Украины, что в Джанкое уничтожены крылатые ракеты «Калибр НК» во время их транспортировки по железной дороге, Крючков назвал «влажными фантазиями клоунов»: «Железная дорога и инфраструктура не повреждены. Поезда следуют по расписанию».

Помощник главы Крыма выложил фотографии обломков сбитых аппаратов.

Джанкой, Олег Яковенко

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