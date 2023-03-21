В Джанкое ввели режим ЧС

В Джанкое после ночной атаки ввели режим ЧС муниципального уровня.

Как уже сообщал «Новый День», 20 марта над городом сработала система ПВО, обломки беспилотников упали на две улицы. Повреждены один частный жилой дом, продуктовый магазин (там случился пожар) и общежитие колледжа (выбиты окна). Пострадал один человек.

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин заявил о введении режима ЧС муниципального уровня. ««Созданы рабочие группы, обследующие объекты. Выявляют ущерб. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда», – добавил градоначальник.

К расследованию инцидента приступили сотрудники СК РФ. «Целью являлись гражданские объекты», – заявили в ведомстве.

Джанкой, Олег Яковенко

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