МАГАТЭ отказалась от демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

В МАГАТЭ передумали создавать вокруг ЗАЭС демилитаризованную зону. Вместо этого организация изучает «нечто более поддающееся проверке», чем ограниченное территориальными рамками пространство.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал глава организации Рафаэль Гросси, который хотя и признал факт обстрела станции извне, но при этом использовал штамп украинской пропаганды об использовании объекта «для нападения» .

По его словам, сейчас речь идет о необходимости следить за тем, «чтобы не атаковали станцию или не использовали ее для нападения».

«Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий. Чрезвычайно трудно будет осуществлять процесс верификации – через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной. Поэтому мы больше не рассматриваем это», – сказал Гросси.

Между тем, сегодня член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевский режим готовится полностью обесточить Запорожскую АЭС, тем самым устроив провокацию против России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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