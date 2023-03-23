Рогов предупредил о провокации Киева на Запорожской АЭС

Киевский режим готовится полностью обесточить Запорожскую АЭС, тем самым устроив провокацию против России, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уверен, что Украина готова использовать форс-мажор на станции для шантажа.
Сейчас к АЭС подключена единственная резервная линия электропередач мощностью 750 кВ. Противник намерен отключить ее под видом ремонтных работ и лишить АЭС поддержки энергоблоков, пояснил Рогов.
«По имеющейся у нас информации, украинские власти готовят новую провокацию в отношении Запорожской АЭС. По регламенту – это форс-мажор. Режим Зеленского, несмотря на призывы МАГАТЭ, снова намерен использовать АЭС для шантажа, ведя себя как ядерные террористы», – сказал он в беседе с РИА Новости.
Если станция окажется полностью обесточена, придется запускать дизель-генераторы и переводить два энергоблока с горячего останова в холодный.
Ранее «Росэнергоатом» предупредил, что киевский режим прорабатывает силовой захват Запорожской АЭС. После прекращения обстрелов станции ВСУ сменили тактику.
С марта 2022 года Запорожская АЭС находится под контролем российских военных, которые обеспечивают сохранность ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжали регулярно обстреливать территорию ЗАЭС вплоть до середины января 2023 года.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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