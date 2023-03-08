В «Росэнергоатоме» раскрыли план ВСУ по силовому захвату ЗАЭС

Киевский режим прорабатывает силовой захват Запорожской АЭС, заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Киев не отказался от намерения взять ЗАЭС под контроль и намерен добиться этого новым способом. По мнению советника, прекратив обстрелы, ВСУ просто сменили тактику.

«Украина третий месяц не стреляет по Запорожской АЭС, но при этом она продолжает готовить операцию по силовому захвату ЗАЭС. Они просто изменили тактику», – сказал Карчаа в беседе с ТАСС.

3 марта группа сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС попала под обстрел с украинской стороны. Они выехали встречать инспекторов МАГАТЭ и попали под автоматный, а после и пулеметный огонь. Также специалисты нашли и обезвредили семь мин-растяжек на пути следования экспертов агентства.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что дипломатические усилия «по возвращению Запорожской АЭС под контроль Украины» зашли в тупик. Россия отказалась вывести со станции свой персонал и провести «демилитаризацию» АЭС. Эксперты предупредили, что после этого заявления обстрелы ЗАЭС могут возобновиться.

Москва, Наталья Рязанова

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