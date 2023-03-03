ВСУ обстреляли встречающих специалистов МАГАТЭ безопасников

Группа сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС попала под обстрел с украинской стороны, рассказал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Они выехали встречать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

ВСУ открыли по безопасникам огонь из автоматов, потом использовали для обстрела пулемет. Сотрудники ЗАЭС не пострадали. Позже на пути следования экспертов МАГАТЭ нашли семь мин-растяжек.

«Думаю, по итогам этого инцидента будет нота с российской стороны – оставлять без реагирования подобного рода вооруженные провокации, на наш взгляд, нельзя категорически», – сказал Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Минобороны РФ предупредило, что Киев при поддержке Вашингтона и европейских союзников готовит провокацию для обвинения России в нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Операция планируется к началу чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН.

Москва, Наталья Рязанова

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