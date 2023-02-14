Киевский режим готовит масштабную радиоактивную провокацию – Минобороны РФ

Киевский режим при поддержке США и европейских стран готовит к началу чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН масштабную информационную провокацию для обвинения России в нарушении обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, распространенном Минобороны России.

«В этих целях представители киевского режима планируют представить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в «результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале – апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины», – отмечается в документе.

Как считают в координационном штабе, главной целью провокации является создание негативного фона и оказание политического давления на руководство стран, не поддерживающих санкции Запада против России, для обеспечения их «правильного» голосования в ООН в поддержку киевской «формулы мира», «а также очередных инициатив по незаконной конфискации российских активов за рубежом для «поддержки Украины» и создания некого «международного трибунала».

По данным российской стороны, к подготовке «документальной основы» и так называемого «независимого заключения» о якобы «воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области» привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.

По данным штаба, выделены деньги на подготовку серии публикаций в крупнейших американских и европейских СМИ и создание специализированного Интернет-сайта для распространения сфабрикованных материалов, в первую очередь в странах Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной и Латинской Америки, а также государствах Африки.

При этом, как отметили в минобороны, западным СМИ предписано «игнорировать под любыми предлогами» многократные миссии МАГАТЭ на ЧАЭС, которые подтвердили нормальный без каких-либо отклонений радиационный фон на станции и окружающих территориях.

«С января 2023 года на станции на постоянной основе присутствуют не менее двух инспекторов МАГАТЭ, которые в режиме реального времени осуществляют контроль радиационной обстановки», – напомнили в штабе.

Москва, Андрей Дорофеев

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