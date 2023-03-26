Берлин потребовал от Кремля «прекратить практику запугивания»

Германия, на территории которой размещены атомные бомбы США, осудила заявление президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о недовольстве Берлина сообщает агентство dpa со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел ФРГ.

Берлин назвал слова Путина «еще одной попыткой ядерного запугивания». Представитель МИД Германии подчеркнул, что сравнение заявления России о размещении ядерного оружия в Белоруссии с совместными ядерными миссиями НАТО «является заблуждением и не может служить оправданием для данного шага».

Также немецкое правительство напомнило, что Республика Беларусь на международном уровне якобы неоднократно обещала не размещать ядерное оружие на своей территории.

Между тем МИД Украины призвал «общественность» Белоруссии «не допустить размещения на территории её страны тактического ядерного оружия из России».

Симферополь, Валентин Карамазов

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