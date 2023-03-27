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Понедельник, 27 марта 2023, 13:59 мск

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Китай отреагировал на решение России разместить ТЯО в Белоруссии

Фото: FreePik

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала решение России о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии. Россия и Украина должны сосредоточиться на урегулировании конфликта дипломатическим путем, заявила дипломат, подчеркнув, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

«Пятого января прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски», – приводит слова Мао Нин РИА «Новости».

Представитель МИД КНР также отметила, что все стороны «должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации».

В минувшие выходные стало известно, что президент России Владимир Путин согласился по просьбе белорусского лидера Александра Лукашенко разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия.

В НАТО раскритиковали решение президента России, назвав такой шаг российского лидера «опасным и безответственным».

Пекин, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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