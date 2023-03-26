«Это безответственно» – Париж осудил Москву за решение разместить ТЯО в Белоруссии

МИД Франции призвал Россию «немедленно отказаться» от идеи разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в специальном заявлении французского внешнеполитического ведомства.

«Франция призывает Россию проявить ответственность, ожидаемую от государства, владеющего ядерным оружием, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения», – взывают в МИД Франции.

Также там отметили, что размещение в Беларуси ядерного оружия «разрушает архитектуру стратегической стабильности в Европе».

Отметим, что решение разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии стало зеркальным ответом РФ на размещение США своего ТЯО в странах Европы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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