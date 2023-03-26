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Воскресенье, 26 марта 2023, 18:26 мск

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Без неожиданностей: НАТО недовольно решением Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

Североатлантический альянс раскритиковал решение президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, назвав такой шаг российского лидера «опасным и безответственным», передает Reuters.

В то же время в НАТО считают, что такое решение не стало неожиданным. Альянс продолжит наблюдать за ситуацией.

Накануне стало известно, что президент России согласился по просьбе белорусской стороны разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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