ВСУ запретили въезд в Авдеевку всем аккредитованным иностранным корреспондентам

Украинским и иностранным волонтерам, журналистам и другим гражданским лицам запретили въезд в Авдеевку, которую российские войска зажали в клещи.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил назначенный Киевом «глава военно-гражданской администрации» города Виталий Барабаш.

«Авдеевка находится в «красной зоне». Поэтому посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещены. Это касается и волонтёров», – сказал он.

Напомним, накануне Барабаш объявил о том, что в ближайшие двое суток Авдеевку покинут последние городские коммунальные службы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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