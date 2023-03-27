В Словакии «ослабевает военная поддержка Украины», а на самом деле растёт недовольство общества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этом вынуждена была признаться президент страны Зузана Чапутова.

«Что касается военной помощи Украине, то её источники не бесконечны. Поддержка Украины ослабевает и с точки зрения мнения общественности. И в Словакии, по-видимому, больше чем в других странах», – сказала она.

Отметим, что действующая власть в Словакии наиболее активно поддерживает Киев вооружениями вопреки воле большинства населения.

По словам Чапутовой, словаки поддерживают принятие республикой беженцев с Украины, «однако часть граждан считает, что прибытие беженцев негативно отразилось на их собственной жизни».

Она также добавила, что для дальнейшей поддержки Украины необходимо развивать собственный военно-промышленный комплекс, что в нынешних условиях непросто.

«Если мы не осуществляем инвестиции в оборонную промышленность, то не сможем продвинуться дальше в поддержке Украины и в деле нашей собственной обороны», – заявила она.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»