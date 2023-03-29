Глава МАГАТЭ инспектирует Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси сегодня посетит Запорожскую АЭС. Гросси собирается проверить уровень безопасности на станции и оценить ее защиту. Одновременно должна произойти ротация инспекторов МАГАТЭ на электростанции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», впервые Гросси побывал на ЗАЭС 1 сентября 2022 года. С этого момента на станции неотлучно присутствуют специалисты МАГАТЭ.

Гросси проведет на ЗАЭС несколько часов и лично ознакомится с обстановкой на месте.

«Москва надеется, что этот визит позволит МАГАТЭ в своих докладах впредь давать более объективную картину положения дел на станции», – цитирует ТАСС постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, отмечающего, что у России нет особых ожиданий от посещения Гросси ЗАЭС.

«Как и в прошлый раз, делегация агентства едет на ЗАЭС через Украину, – уточняет издание. – Гросси 27 марта прибыл в подконтрольный Киеву город Запорожье и вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетил Днепровскую ГЭС, которую глава МАГАТЭ назвал «важной частью системы, поддерживающей ядерную безопасность Запорожской АЭС». Гросси заявил, что обменялся с украинским лидером мнениями по вопросу защиты ЗАЭС и ее персонала».

Напомним, Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, станция включает шесть энергоблоков ВВЭР-1000 суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе.

С конца февраля 2022 года АЭС контролирует Россия. ВСУ периодически обстреливают ЗАЭС и Энергодар, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Не исключены провокации и во время визита Гросси.

Чтобы защитить хранилище ядерных отходов на ЗАЭС от возможных попаданий артиллерийских снарядов, на территории станции возводятся инженерные конструкции, которые должны стать так называемой подушкой безопасности. Так, завершено строительство конструкции для защиты сухого хранилища ядерных отходов.



Сейчас 2 энергоблока станции находятся в резерве в состоянии горячего останова и обеспечивают теплом Энергодар, еще 2 – в резерве в холодном останове, а оставшиеся 2 – на ремонте.

В военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что накануне визита гендиректора МАГАТЭ обстановка в городе спокойная, все службы и организации работают в штатном режиме.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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