В Крыму стоматолог может получать в 2 раза больше главврача

В Крыму стоматолог может получать в 2 раза больше главврача, а главный бухгалтер – меньше средней зарплаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики сервиса SuperJob проанализировали вакансии, заявленные работодателями в марте.

Оказалось, что в Симферополе в уходящем месяце самые выгодные предложения были сделаны менеджерам по продажам автохимии (зарплата 80 – 100 тыс рублей), специалистам по транспортной безопасности (60 – 100 тыс), инженерам-проектировщикам (90 тыс), заместителям руководителя отдела продаж (от 80 тыс) и торговым представителям (от 60 тыс рублей).

В Севастополе ситуация еще интереснее: в марте стоматологи-терапевты могли получить работу с оплатой 90 -10 тыс рублей в месяц; администраторам системы автоматического программирования (САПР) обещали платить от 100 тыс рублей. На третьем месте в списке самых высокооплачиваемых вакансия главврача – от 80 тыс, на четвертом – специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике (от 65 тыс). Замыкает пятерку предложений с самой большой зарплатой вакансия главного бухгалтера – 50 тысяч рублей в месяц.

Напомним, средняя зарплата в Севастополе по итогам 2022 года, по данным Крымстата, составляла 42,3 тыс рублей, в Крыму – 54,4 тысячи.

Симферополь, Лиана Макоба

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