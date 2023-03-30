На мысе Фиолент в Севастополе опять произошло ЧП

В районе знаменитого Царского пляжа у мыса Фиолент в Севастополе опять произошло ЧП.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре 2021 года крупный обвал разрушил тропу и лестницу, ведущие к пляжу, частично завалило и берегову территорию.

Тогда Севприроднадзор обнаружил на обвалившемся склоне глубокие трещины и нависающие глыбы, предположив, что разрушение склона продолжится.

Севастопольцев и туристов попросили не посещать Фиолент, а Царский пляж признали опасной для жизни территорией.

Однако местные жители лестницу восстановили. Но новый оползень ее снова уничтожил. Теперь спуститься на пляж можно только по очень крутой и опасной природной тропе.

По предварительным оценкам, оползень может носить техногенный характер: расположенные в этом месте садовые товарищества не имеют ливневой канализации, что приводит к постоянному размытию склонов.

Садоводы, в свою очередь, списывают все на родники.

В департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя заявили, что причиной оползня являются морская абразия и техногенное замачивание. 31 марта специалисты обследуют обвалившийся участок: «Информация будет направлена в департамент общественной безопасности для принятия решения в рамках компетенции», – цитирует Крым24 начальника отдела регулирования недропользования Павла Шилина.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»