Аксенов раскритиковал работу по грейдированию дорог в Крыму

Глава Крыма раскритиковал работу по грейдированию дорог в населенных пунктах республики.

«На днях выезжал в Симферополе в район Петровской балки – по значительной части улиц не проедешь, также неудовлетворительное их санитарное состояние, – заявил он. – Все грунтовые дороги в частном секторе должны были быть паспортизированы и отсыпаны щебнем. Главам администраций следует синхронизировать работу с ГУП РК «Крымавтодор». Руководители филиалов предприятия будут нести такую же ответственность за неисполнение поручений в части профилирования дорог, как и руководители администраций муниципалитетов».

Впрочем, сегодня же Аксенов признал, что главы муниципалитетов не торопятся выполнять его предыдущие поручения и распоряжения.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»