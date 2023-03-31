Сухопутный коридор в Крым заблокировал снег

Сухопутный коридор в Крым оказался заблокированным из-за непогоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 марта на Ростовскую область обрушились снегопады. Из-за обилия осадков в ряде районов региона ввели режим ЧС.

На трассе М4 в сторону Крыма образовалась гигантская пробка. К вечеру она достигла 50 км.

На трассе развернули семь мобильных и восемь стационарных пункта обогрева и питания. Для ликвидации последствий снегопада привлекли порядка 500 человек и 243 единицы техники.

МЧС Ростовской области сообщает, что к 6 часам утра протяженность затора сократилась до 30 км.

Симферополь, Олег Яковенко

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